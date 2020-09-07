Российские иммунологи считают, что победят COVID-19 к лету 2021 года

В России выписан первый штраф за просроченную публикацию на портале Госуслуг теста на коронавирус. 15 тысяч придется заплатить жителю Петербурга, который прилетел из Испании, но в трехдневный срок не загрузил обязательный результат анализа на COVID-19 на портал Госуслуг. Открытие воздушных границ – один из факторов, влияющих на колебания суточного прироста заболевших. Избежать заражений и полностью взять ситуацию под контроль, по мнению специалистов, позволит массовая вакцинация. Институт имени Гамалеи сегодня приступил к третьему – завершающему этапу испытаний своей разработки. На подходе и еще один препарат – новосибирского центра "Вектор".

Транспортировка вакцины от коронавируса – это звено одной холодовой цепи. Внутри контейнера поддерживается температура не выше -18°. Открывать дверцу, чтобы не испортить температурный режим можно не больше, чем на 30 секунд, иначе температурный протокол будет нарушен и вакцина испорчена.

Ее будут хранить в этом особом холодильнике. Заранее температуру доводят до -30°, чтобы за те минуты, пока коробки перекладывают, не превысить разрешенные -18°.

А в соседнем кабинете пока отгружают вакцину, идёт осмотр добровольцев перед прививкой. Анализы на ВИЧ, СПИД, COVID-19, антитела.

Как только все будет готово – пригласят на укол.

"Я диспансеризацию проходил в прошлом месяце, и я по ней здоров полностью. Единственное – у меня нет антител, я не болел", – говорит доброволец.

Добровольцев на прививку уже записалось около 25 тысяч человек. Это больше половины требуемых по международным протоколам 40 тысяч.

"Для меня это огромная честь и радость получить эту вакцину в числе первых", – рассказал Дмитрий Бикбаев.

Среди первопроходцев, конечно, врачи.

"Я чувствую некую ответственность перед людьми, которые нашей организации доверяют, поэтому сам принял решение участвовать в исследовании", – сообщил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

"Есть потери среди знакомых. Конечно я понимаю хорошо, как инфекционист, что эта инфекция никуда не денется, она будет с нами. И нам надо научиться от нее защищаться", – говорит женщина-врач.

С начала открытия авиасообщения с Турцией восемь россиян заболели коронавирусом на курорте. В их числе семья из Химок. Татьяне Борисовне за 70, поехала отдохнуть с сыном и его женой, подхватила инфекцию.

"Почувствовала недомогание, но у меня не было высокой температуры. Вызвали, сделали анализы, сказали, что в Турции очень серьезно к этому относятся. Предложили полежать", – говорит Татьяна Сапронова.

Порядок действий на тот случай, если гражданин России заболевает коронавирусом за границей – отработан.

"Если состояние сопровождается необходимостью находится в больнице, как и в России, в любой точки мира проходит лечение", – рассказала Юлия Алчеева, исполнительный директор страхового агентства.

Вакцину "Спутник-V" впервые ввели людям в марте, и сейчас спустя пять месяцев у них сохраняется высокое количество антител. Всего же в России сейчас разрабатывается 26 вариантов вакцин, чтоб подобрать подходящую для каждого.

"В нашем научном центре "Вектор" сконцентрировались на одной вакцине, на основе пептидных антигенов и именно она сегодня завершается частью клинических исследований, финальный день – 30 сентября", – проинформировала общественность Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России.

Совместно российские лаборатории смогут провести около 80 миллионов доз вакцины "Спутник-V" за год. И как только сформируется популяционный иммунитет, можно будет говорить о возвращении к нормальной жизни.

Директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что победить COVID-19 мы сможем к лету следующего года.