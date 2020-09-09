Самочувствие отличное: добровольцы рассказали, как перенесли вакцинацию "Спутником V"

9 сентября в России стартовала вакцинация против коронавируса. В рамках пострегистрационного исследования прививки готовы сделать десятки тысяч волонтеров. Отечественная вакцина "Спутник V", разработанная научным центром имени Гамалеи, станет первым в мире защитным барьером на пути распространения COVID-19. Для усиления иммунной защиты организма вакцину будут вводить в два этапа.

Заявку на участие в финальном исследовании препарата подали уже более 30 тысяч человек, и число желающих постоянно растет. Тем временем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставках "Спутника V" в Мексику. 32 миллиона доз вакцины, первая партия – в ноябре.

Перед тем, как оказаться в этом кресле, каждый пациент сдал массу анализов – COVID-19, антитела, другие инфекции. Проверяют даже наличие алкоголя в крови. Взвешивают и измеряют. Но все равно за три минуты до вакцинации врач-исследователь спрашивает о самочувствии.

Сама вакцина против коронавируса до последнего хранится в замороженном состоянии. Ее размораживают только в присутствии пациента. Размораживается препарат непосредственно перед введением, за 7-15 минут. Если происходит задержка, препарат идет на утилизацию. С ампулой нужно обращаться нежно, рассказывает медсестра. Смешивать, но не взбалтывать.

В числе первых прививку от коронавируса от сделала себе главврач Второй инфекционной больницы. Уже полгода с коронавирусом она встречается каждый день по работе. Сомнений – делать или нет – не было.

"Я вам откровенно скажу: я довольна, что мое состояние здоровья позволяет мне участвовать в этом большом и важном деле. Чувствую я себя хорошо. Никаких ощущения пока нет. Самочувствие пока отличное, – рассказала главный врач Инфекционной клинической больницы номер 2 департамента здравоохранения Москвы. – Нет, не страшно. Это осознанное решение. И на самом деле, мало есть чего бояться".

Главврач 67-ой – тоже ковидной – больницы пришел поддержать коллегу. Он свою дозу уже получил.

"Я как врач сделал себе эту вакцину и могу сказать одно: никаких побочных явлений я на себе не испытал, – отметил главный врач Городской клинической больницы номер 67 имени Ворохобова Андрей Шкода. – Я, наверное, удивлю, но не было ни температуры, ни головной боли, было абсолютно нормальное состояние".

Вторую часть вакцины Светлана Краснова получит через 21 день. А пока, первые три дня, она, как и другие добровольцы, должна будет ежедневно заполнять анкету в специальном мобильном приложении. Дальше – только если возникнут жалобы.

"Разработан новый формат наблюдения, в том числе – мобильное приложение, которое позволит нам уже установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины, – заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. – В таком ключе – это первый опыт в мире, когда мы, новый лекарственный препарат выводя на рынок, вводя в клинические исследования, параллельно фактически создаем такой контур безопасности для оценки эффективности".

Сейчас с вакциной против коронавируса работают в трех московских поликлиниках.

– Вам первой доверили сделать прививку от коронавируса, как ощущения?

– Волнительно, конечно. А так – обычная работа, – отвечает медсестра Ольга Есакова.

Уже скоро эта процедура станет заурядной. В привычных каждому россиянину интерьерах поликлиники как-то забываешь о масштабе исследования. А между тем вот здесь, в прививочном кабинете номер 33, добровольцы и медики творят мировую историю, выводят "Спутник" на глобальную орбиту.

Вакцину против коронавируса очень ждут в регионах. По предварительным данным, ее начнут доставлять за пределы столицы в ноябре. До этого времени всем настоятельно рекомендуют привиться от привычного гриппа.

Насколько разрушительным может оказаться заболевание, хорошо знает житель Воронежа Александр Безруков. 76 дней он провел на искусственной вентиляции легких.

"Я сказал: я пришел выздоравливать, не умирать, и на позитиве все три месяца. Только выживать", – рассказал пациент воронежской ГКБ скорой медицинской помощи номер 1.

В конце концов врачи решились на эксперимент и применили метод врачей родильных отделений. Препаратом, который помогает недоношенным детям научиться дышать, смазали его легкие.

"Встал, пошел сам, ногами. И в сознании, адекватен полностью. Но сейчас, конечно, период реабилитации потребуется, – рассказал главврач воронежской клиники Игорь Банин. – Это для нас уникальный случай".

Чтобы не рассчитывать на чудеса, нужна вакцина. Всего за 10 дней в Москве набралась 31 тысяча добровольцев. Медики будут наблюдать за участниками третьей фазы испытаний в течение 180 дней. Результаты этих исследований сейчас ждут не только в России, но и еще в 20 странах мира, которые хотят закупить наш препарат.