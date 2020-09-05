Как не заболеть гриппом и коронавирусом одновременно

Стартует новый эпидемиологический сезон. По прогнозам врачей, этой осенью и зимой будут циркулировать три новых штамма вируса гриппа.

"Это будет грипп с привлекательным названием Вашингтон, грипп Б и два новых вида гриппа А. Это грипп Гонконг и грипп Гуандун. Это не совсем новые штаммы, они были у нас несколько лет назад, но времени прошло достаточно много, то есть иммунной прослойки к этим вирусам гриппа практически не осталось", – отметил Владимир Болибок, врач-иммунолог, аллерголог.

Медики предупреждают о неминуемом наслоении сезонной эпидемии на пандемию коронавируса. Летом вирусы гриппа не были распространены – люди болели исключительно COVID-19.

"Осенью неизбежно будет у кого-то наслоение, и это будет достаточно тяжелая форма комбинированного вирусного заболевания. В этой связи совершенно естественным является то, что желательно от той инфекции, от которой есть уже прививки, как можно быстрее привиться", – подчеркнул Владимир Болибок.

Роспотребнадзор уже начал мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ – пока в России фиксируются лишь единичные случаи. В стране началась массовая вакцинация от сезонных инфекций. В Москве и во многих других городах развернуты мобильные пункты, где можно бесплатно сделать прививку от гриппа.

Как ни странно, но специалисты также советуют ограничить прогулки в парках в сентябре. Дело в том, что в этом году очень сильно смешались сезоны. До сих пор продолжается цветение сорных трав – полыни, амброзии, и уже начинается листопад, появляются споры плесневых грибов в лесопарках, луга и полях. Все это сильные аллергены.

"Аллергический конъюнктивит или аллергический ринит ослабляют защиту слизистых оболочек. И естественно, люди, которые страдают сезонной аллергией, более восприимчивы и к вирусным инфекциям, и к бактериальным инфекциям", – пояснил Владимир Болибок.

Любопытно, что масочный режим и меры профилактики коронавирусной инфекции резко сократили количество обращений с аллергией минувшей весной. Маски не давали пыльце попадать на слизистые оболочки, поэтому и сейчас врачи рекомендуют носить средства индивидуальной защиты. Даже если вы гуляете один в парке.