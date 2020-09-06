Никаких сложностей: вакцинация в Москве

В столице – повышенный спрос на вакцину от сезонного гриппа. Сто тысяч москвичей уже сделали прививку, и это только за первые дни масштабной кампании. Чтобы избежать очередей, в городе открыли дополнительные пункты вакцинации. Медики напоминают, что лучшее время для этой процедуры – как раз начало осени, пока не наступил пик заболеваемости.

- Бесплатная вакцинация против гриппа!

450 пунктов вакцинации в поликлиниках, свыше 50 мобильных комплексов у метро, станций МЦК и вокзалов: в Москве стартовала, пожалуй, самая масштабная за последние годы прививочная компания. Защитить себя от гриппа, по оценкам Минздрава, хотят свыше 70 процентов жителей столицы.

– Каждый год прививаюсь.

– Сколько прививок собираетесь сделать?

– Вот эту, плюс еще коронавирусную и плюс от атипичной пневмонии.

Никаких сложностей. Регистрация и сама процедура занимают, без учета ожидания в очереди, минут 10, не больше.

Мы тоже решили воспользоваться служебным положением и сделать прививку от гриппа. Укол ставится в плечо. В общем-то абсолютно безболезненно. Приятный бонус: на выходе из автомобиля волонтеры подарят браслет и значок: "От гриппа привит".

"Прививка переносится очень хорошо. Может быть небольшая болезненность в месте укола, может наблюдаться насморк, заложенность носа, немножко подняться температура. Но это очень редко отмечается у пациентов", – говорит врач общей практики городской поликлиники номер 62 Елена Остапенко.

Вариаций гриппа в этом году несколько: две разновидности монотипа А, плюс B. Но Москва подготовлена: миллион доз – достаточно для успешного старта прививочной кампании.

А вот и производство. Подмосковный Подольск. На этой линии уже готовую вакцину разливают в ампулы и жидкий антивирус отправляется в поликлиники – к пациентам.

- Каждая вакцина записана в журнал.

Вакцина трехвалентная, защищает от нескольких штаммов гриппа и повышает иммунитет. В поликлиниках хранится во флаконах, в мобильных пунктах – в ампулах.

– Вакцина "Флю-М" применяется у пациентов младше 60 лет, "Совигрипп" серии У17 применяется у педагогов и пациентов старше 60 лет.

- Я лишних движений не делаю, я открываю коробочку, вскрыла, ввела препарат – и на этом все.

Прививку лучше не откладывать, пока не наступил сезонный всплеск заболеваемости. Устойчивый иммунитет к гриппу вырабатывается не сразу.

"Вырабатываются антитела к вирусу гриппа в течение двух недель и работают примерно где-то год", – говорит главный врач городской поликлиники номер 46 Денис Серов.

От коронавируса COVID-19 прививка от гриппа, конечно, не убережет. Зато поможет исключить, мягко говоря, неприятный сценарий партнерства ковида и сезонного гриппа.

"Если у человека вдруг будет сочетание двух таких серьезных инфекций, как грипп и коронавирус, то последствия могут быть, конечно же, тяжелыми", – говорит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники номер 121 Андрей Тяжельников.

Вакцина от коронавируса, разработанная в центре Гамелеи, выходит на третью стадию испытаний. В них будут участвовать 40 тысяч человек. В столичные поликлиники уже завозят препарат для добровольцев.

Испытания начнутся на следующей неделе. Стать добровольцем несложно: регистрация на сайте mos.ru – и пациента в удобное время приглашают в стационар. Тест на ковид должен быть отрицательным.

"Противопоказания для вакцинации стандартные – это обострение хронических заболеваний, это наличие острых заболеваний, это наличие аллергических процессов, которые у человека имеются", – говорит главный врач городской поликлиники номер 2 Наталья Шиндряева.

Массовая вакцинация от COVID-19 может стартовать в конце года. А в этом сезоне специалисты советуют сделать и еще одну прививку – не прямого действия на коронавирус, но, возможно, предотвращающую некоторые его последствия.

"И Всемирная организация здравоохранения, и Минздрав считают актуальным в этом сезоне помимо гриппа, обязательно, особенно лицам 65+, привиться от пневмококковой инфекции", – говорит заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В прошлом году от гриппа привились 7 миллионов москвичей. За первую неделю прививочной кампании этого года – уже 100 тысяч, в два раза больше, чем за аналогичный период 2019-го.

"В прошлом году мы сделали в августе прививку и до марта вообще не болели", – говорит Евгения Фролова.

Департамент здравоохранения, если это потребуется, готов развернуть новые мобильные пункты вакцинации. Прививочная кампания продлится до 1 ноября.