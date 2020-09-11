Где и когда можно получить иммунитет от гриппа

Бесплатная прививка от гриппа становится еще доступнее. Правительство направляет дополнительные средства на закупку вакцин. Как, где и когда можно получить иммунитет и почему это необходимо?



На закупку вакцин в бюджете уже было предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, к этой сумме дополнительно направят 4 миллиарда и 100 миллионов рублей. Ранее президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа.

Вакцинация началась 1 сентября. В планах привить 60% населения с охватом до 75% пациентов из групп риска.

В Москве уже подсчитали, что с начала кампании иммунитет от гриппа получили 452 тысячи человек. Это в 3,5 раза больше показателей аналогичного периода 2019 года. В прошлом сезоне всего было привито 7 миллионов 480 тысяч человек. В том числе и 1 миллион 160 тысяч детей.

По данным эпидемиологов, в столице сейчас спокойная ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям. И как раз самое время сделать прививку. Для иммунизации будут применять препараты, которые содержат актуальные для эпидсезона штаммы вирусов гриппа. Все они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Как уточняют медики, такими вариантами гриппа в нашей стране еще не болели, поэтому иммунизация необходима.

При этом симптомы у этого штамма гриппа традиционны: жар, озноб, усталость, головная боль, насморк, кашель, боль в мышцах и суставах. Диагноз должен ставить врач. И переносить грипп на ногах опасно. После прививки антитела вырабатываются в течение двух недель, а действуют они год.

Так, только в Москве всего развернуто около 450 пунктов, где можно сделать прививку бесплатно. Это все взрослые и детские поликлиники, а также 44 пункта мобильной вакцинации. Они будут работать на 36 станциях метро, а также на двух станциях Московского центрального кольца и двух железнодорожных платформах. Воспользоваться услугой также можно в четырех центрах Мои документы.

Схема простая: нужны паспорт и письменное согласие, которое оформят на месте. Перед процедурой проводится медицинский осмотр, а после пациенту выдадут сертификат и список рекомендаций. Сделать прививку может любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации.