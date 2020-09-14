В Москве открылись новые мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Москве открылись дополнительные мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Новые мобильные пункты вакцинации находятся у станций метро "Преображенская площадь" и "Бабушкинская". Также врачи постоянно дежурят возле станций "Киевская", "Молодежная", "Перово", "Новогиреево, "Солнцево", "Новопеределкино" и "Митино". Всего в Москве действует 54 мобильные точки.

Вакцинация началась 1 сентября. Для того, чтобы сделать прививку, необходим паспорт. Мобильные пункты вакцинации пользуются большой популярностью – уже привились более 100 тысяч человек. Поэтому было решено отрыть дополнительные точки. Мобильные пункты организованы в машинах скорой помощи. Беременные женщины могут сделать прививку только в поликлиниках, а лица до 18 лет — в своих образовательных учреждениях и поликлиниках.

Ранее Минздрав дал советы по профилактике гриппа и ОРВИ: нужно носить маски, правильно питаться, побольше гулять, заниматься спортом, и главное – сделать прививку от гриппа.