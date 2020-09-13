Количество новых случаев коронавируса за сутки в России немного снизилось

В России за минувшие сутки выявлено 5 449 новых случаев коронавируса COVID-19 в 84 регионах. Зафиксировано 94 летальных исхода. За этот период в стране полностью выздоровело 2 690 человек, а 94 пациента скончались.

Регионами-лидерами по количеству выявленных за сутки заболевших стали Москва – 650 человек, Санкт-Петербург – 206, Московская область – 166, Ростовская область – 162, и Нижегородская область – 159 человек. У 23,5 процента вновь выявленных заболевших не было клинических проявлений COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 062 811 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 578 летальных исходов, выздоровели 876 225 человек.

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России увеличился до 1,05, а в Москве – до 1,02, передает ТАСС. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

Как и накануне, коэффициент оказался ниже единицы только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся – Красноярском крае, составив 0,97. Выше всего этот показатель в Подмосковье – 1,08, в Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях он равен 1,05, в Иркутской – 1,04, в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе – 1,03.

С 4 сентября в России ежедневно выявляют более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. До этого подобная статистика регистрировалась в первой половине августа.