Оперштаб представил данные по выявленным заболевшим коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 5 488 новых случаев коронавируса COVID-19 в 85 регионах. При этом полностью выздоровело 5 428 человек, а 119 пациентов скончались.

Регионами-лидерами по количеству выявленных заболевших за сутки стали Москва – 670 инфицированных, Санкт-Петербург – 203, Московская область – 170, Ростовская область – 159, и Нижегородская область – 156. У 22,4 процента вновь выявленных заболевших не было клинических проявлений COVID-19.

Всего на 12 сентября в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России увеличился до 1,04, а в Москве, напротив, снизился до 1,01. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Выше всего этот коэффициент в Подмосковье и Санкт-Петербурге – 1,07, передает ТАСС.

С 4 сентября в России ежедневно выявляют более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась в первой половине августа.

Тем временем Минздрав РФ сообщил об отправке ​​из Москвы в регионы первой партии отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V". Первая поставка – пробная: с ее помощью специалисты намерены отработать цепочки доставки вакцины в субъекты РФ и организацию вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска.