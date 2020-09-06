Оперштаб обновил статистику COVID-19 в России

В России за последние сутки выявлено 5 195 новых случаев коронавируса COVID-19 в 84 регионах. Полностью выздоровели за это время 2 823 человека, 61 заболевший умер. Более чем пятая часть вновь выявленных инфицированных – 22,2 процента – не имела клинических проявлений болезни.

Регионами-лидерами по количеству выявленных заболевших за минувшие сутки стали Москва – 620 человек, Санкт-Петербург – 192, Московская область – 167, Ростовская область – 155, и Нижегородская область – 153 человека. Всего на 6 сентября в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 840 949 человек, зафиксировано 17 820 летальных исходов.

Выявленные в Москве 620 новых заболевших – самое низкое число случаев COVID-19 за последние две недели. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25 процента, сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы. Число новых случаев в столице остается на низком уровне, несмотря на увеличение охвата тестирования на коронавирус.

При этом в целом по России коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,04, передает ТАСС. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. В Москве он сейчас составляет 1,01, в Санкт-Петербурге – 1,03, в Свердловской области – 1,04, в Воронежской – 1,05, в Московской и Нижегородской – 1,06, в Ростовской – 1,07. В Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент вырос до максимального значения с 25 июня – 1,13.