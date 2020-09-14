Такого не было с начала пандемии: мир обновил антирекорд по числу заражений COVID-19

За сутки в мире зафиксировано 307 930 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это самое большое число зараженных с начала пандемии нового вируса.

ВОЗ напоминает, что 6 сентября был установлен предыдущий антирекорд – 306 857 случаев заражения. В специальном разделе сайта организации сообщается, что по состоянию на 13 сентября 2020 года во всем мире было зарегистрировано 28 637 952 подтвержденных случая COVID-19, включая 917 417 смертельных случаев.

В Северной и Южной Америках суммарно зафиксировано наибольшее число заражений – 14 699 174. В Юго-Восточной Азии выявлено 5 377 062 случая, в Европе – 4 796 426.

На первом месте по числу заражений находятся США – почти 6,4 миллиона заболевших. На втором месте Индия (почти 4,8 миллиона), на третьем – Бразилия (4,3 миллиона). Россия занимает четвертую строчку, в нашей стране зафиксировано 1 062 811 случаев коронавируса.