Коронавирус побил рекорд августа

Университет Джонса Хопкинса опубликовал данные, из которых следует, что за истекшие 24 часа в мире заразилось СOVID-19 рекордное количество людей – 304,5 тысячи человек. предыдущий рекорд фиксировался почти месяц назад – 14 августа за сутки заразились более 304,3 тысяч человек.

За весь период пандемии почти 27 миллионов человек во всем мире заболели коронавирусом. Первое место по количеству заражений по-прежнему принадлежит США – свыше 6 миллионов. На втором месте Бразилия, на третьем – Индия, в этих странах выявлено по 4 миллиона пациентов с СOVID-19.

Скончались от нового вируса почти 880 тысяч человек, излечились 17,9 миллиона.

Ранее врачи рассказали, как накануне нового эпидемиологического сезона избежать одновременного заражения коронавирусом и гриппом.