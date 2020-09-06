Игорь Дивеев получил травму на тренировке молодежной сборной

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев получил травму бедра на тренировке. Футболист вряд ли сможет помочь молодежки в матче с польскими сверстниками.

У Дивеева выявлено повреждение мышцы правого бедра. Тяжесть травмы и сроки восстановления станут известны после тщательного медицинского обследования. Не исключено, что армеец Дивеев не сможет сыграть в матче 7 тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак".

Игорь Дивеев был одним из лучших в составе сборной России в матче с болгарской молодежкой. Защитник не только прекрасно справился со своими прямыми обязанностями, но и забил второй мяч в ворота соперника.