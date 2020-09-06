Массимилиано Аллегри отказался тренировать голландскую сборную

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри отказался от предложения возглавить сборную Нидерландов. Аллегри объяснил причину желанием работать с клубной командой.

После того, как Рональд Куман оставил сборную Италии ради работы с "Барселоной", голландцы ищут нового тренера, который мог бы руководить командой на чемпионате Европы. По информации Football Italia, в Нидерландах рассматривали кандидатуру Массимилиано Аллегри. Но тот отказался от предложения, заявив, что его приоритетом является работа с клубом.

Пока обязанности главного тренера сборной Нидерландов исполняет Дуайт Лодевегес, работавший помощником Кумана. Под его руководством голландцы провели один матч и добились победы над поляками 1:0.