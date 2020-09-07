В Свердловской области потушили крупный пожар на пилораме

Чуть более двух часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем в поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма, ул.Октябрьская, 27. На территории промышленной площадки, примерно на площади около тысячи квадратных метров горело трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы.

Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Из-за угрозы взрыва масла огнеборцы работали из-за укрытия. В 05-49 открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций, сообщает телеканал "Россия 24".

Для контроля состояния воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. В борьбе с огнем задействованы 43 человека личного состава, 11 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало.