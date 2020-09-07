Денис Черышев отклонил предложение "Краснодара"

Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев не планирует в ближайшее время возвращаться на родину. 29-летний спортсмен отклонил выгодное предложение от "Краснодара".

Об этом сообщает Super Deporte. По информации издания, это не первое предложение из российской премьер-лиги, которое Денис отклонил. В августе сообщалось, что россиянин отказался переходить в одну из московских команд.

Напомним, что Черышев выступает за "Валенсию" с 2018 года, куда он перешел из "Вильярреала". В составе "летучих мышей" Денис принял участие в 80 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. Также на его счету 25 игр и 11 голов за сборную России.