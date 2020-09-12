Экс-тренер "Рубина" Грасия не рассчитывает на Черышева в "Валенсии"

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может быть продан из клуба. Главный тренер "летучих мышей" Хавьер Грасия не рассчитывает на 29-летнего россиянина. Представители испанцев уже оповестили агента игрока о том, что его клиенту необходимо начать поиски нового клуба.

Главной причиной желания расстаться с российским футболистом является желание испанского тренера сделать ставку на более молодого 21-летнего воспитанника "Валенсии" Алекса Бланко, о чем сообщает Cadena SER. Он, как и Черышев, выступает на левом фланге полузащиты и недавно был возвращен в команду. Тренерский штаб отметил прогресс игрока, что и побудило задуматься о продаже Черышева.

Впрочем, сам агент россиянина Хинес Карвахаль эту информацию отрицает: "Валенсия" хочет расстаться с Денисом? Это неправда", – заявил агент "Спорт-экспрессу".

Напомним, что за "Валенсию" Черышев выступает с 2018 года. В минувшем сезоне российский хавбек провел за валенсийцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.