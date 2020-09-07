Ставрополь обзавелся "летающей реанимацией"

Первый вертолет санитарной авиации сегодня совершил посадку в Ставрополе. На борту "настоящий" пациент. Его доставили из Пятигорска в краевую больницу.

Это история о том, когда квалифицированная медицинская помощь становится доступной, оперативной. А главное приходит оттуда, откуда не ждали. С неба. "Летающая реанимация" приземляется на специализированную вертолетную площадку. Первая такая на базе краевой больницы. Всего на Ставрополье будет оборудовано 15 зон для беспрепятственной посадки санавиации. Известно, что аналогичные площадки появятся в Ессентуках и Буденновске.

"Мы хотим, чтобы на территории Ставропольского края мы могли забрать человека. Доставить его к точке высокотехнологичной помощи. И все необходимые действия произвести, чтобы он остался жив и здоров", – заявил Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края.

Судно "Ансат". Развивает скорость до 250 км в час. Способен за один полет преодолеть расстояние более 500 километров. Борт рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорождённых. Он может совершать взлёты и посадки, как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях.

"Я из Санкт-Петербурга. Я сюда прилетел для того чтобы запустить работу санитарной авиации в Ставропольском крае. И вот сегодня первый дебютный вылет. Я вместе с местной медицинской бригадой слетал, чтобы показать наши наработки на месте", – рассказывает Андрей Переведенцев, главный врач национальной службы санитарной авиации.

Салон компактный, а оснащение самое современное. Это не просто летающая карета скорой помощи. Настоящая палата реанимации.

"Здесь очень современный аппарат искусственной вентиляции легких. Который подходит для всех возрастных групп. И для всех болезней. Включая новомодные вирусные пневмонии. Здесь есть специальный аппарат для сердечно-легочной реанимации. Это специальный аппарат, который в случае (не дай бог) клинической смерти на борту, сам автоматически проводит реанимационные мероприятия", – поясняет Андрей Переведенцев, главный врач национальной службы санитарной авиации.

Медицинский вертолет сошел с конвейера конструкторского бюро Казанского вертолетного завода. За полтора года эксплуатации – 650 часов летного времени. Экипаж работал в Новосибирске, Екатеринбурге в Самаре. На Ставрополье до конца текущего года запланировано более 100 вылетов. Из Пятигорска в Ставрополь воздушным путем, впервые за 25 лет сегодня доставили пострадавшего с многочисленными переломами. Время полета составило всего 40 минут.

Эргономичная кабина. Два штурвала. И пилотов тоже должно быть двое. Это по технике безопасности. Вертолет "Ансат". Что в переводе с татарского означает "простой". И как говорят пилоты, он действительно не сложный в управлении. Если есть первоначальные летные навыки. Переучиться, вместе с теорией и практикой. На это уходит всего лишь месяц.