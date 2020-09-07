Власти Кипра лишат гражданства обладателей золотых паспортов

Кипр лишит гражданства семерых обладателей "золотых паспортов". Речь идет о различных нарушениях и неточностях в программе обмена инвестиций на подданства, передает телеканал "Россия 24".

По информации газеты "Политис", гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции с 2008 по 2012 год получили 141 человек. Из них на момент подачи заявления 34 входили в группу "повышенного риска" – находились под следствием или их бизнес подпадал под санкции или административные штрафы. Среди них известные украинские бизнесмены, например, миллиардер Игорь Коломойский с семьей, представители российского бизнеса и сирийские предприниматели.

Данное расследование кипрских властей эксперты связывают с публикацией телеканала Al Jazeera, который заявил о незаконной выдаче почти полутора тысяч "золотых паспортов".