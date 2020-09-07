Появилось видео "свадебного" ДТП, переполнившего чашу терпения ингушского духовенства

Регистратор очевидца запечатлел момент фатальной аварии, произошедшей в воскресенье, 6 сентября, на трассе Майское – Назрань в Ингушетии.

На записи видно, как автомобили, входившие в состав свадебного кортежа, хаотично перемещались по проезжей части, после чего Mercedes-Benz оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2115.

Как сообщает "Интерфакс ", в ДТП погибли три человека. Все они являлись членами одной семьи.

По данным агентства, произошедшее переполнило чашу терпения местного духовенства – в понедельник, 7 сентября, ингушские имамы соберутся на специальную встречу, чтобы выработать меры по борьбе со "свадебными" авариями.

Планируется, что они вменят в обязанность организаторам свадеб проводить "инструктаж" для участников кортежей, отправляющихся за невестой, и напоминать им о правилах поведения на дороге и "элементарной человеческой морали и здравом смысле".

Духовенство собирается привлечь к этой работе широкие слои общественности и искоренить участившиеся аварии на свадьбах.