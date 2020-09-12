Семья погибла в страшном огненном ДТП с грузовиком в Магнитогорске. Видео

Три человека стали жертвами страшной аварии, произошедшей в пятницу, 11 сентября, в Магнитогорске. Момент столкновения и его последствия попали на видео.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на улице Магнитной 35-летний водитель Dongfeng при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю Volkswagen Polo.

Легковушка оказалась частично зажата многотонной машиной, после чего вспыхнула.

На месте ДТП погиб мужчина, находившийся за рулем Volkswagen и женщина-пассажир, сидевшая на переднем сидении. Ехавший с ними восьмилетний мальчик умер в машине скорой помощи.

Единственной выжившей оказалась 15-летняя девочка – она госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Местные СМИ утверждают, что все находившиеся в автомобиле Volkswagen были членами одной семьи.