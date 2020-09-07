Автобус насмерть сбил пешехода на переходе в Омске

В Омске женщина скончалась под колесами рейсового автобуса при попытке выиграть пару минут. Момент ДТП попал на видео.

Авария произошла в 09:10 утра по местному времени (06:10 по Москве) 7 сентября на углу улиц Заозерная и Менделеева. Судя по представленным кадрам, женщина намеревалась перебежать проезжую часть перед ПАЗ-3204 на запрещающий сигнал светофора. Водитель при выходе из поворота поздно заметил пешехода, так что остановился, только когда переехал горожанку.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее личность сейчас устанавливают стражи порядка.