Из квартиры сумасшедшего живодера от смерти спасены 14 собак

В Кольчугине — городе, расположенном во Владимирской области — волонтеры спасли от смерти 14 рыжих собак. Одиноко живущий мужчиина держал несчастных животных в деревянных ящиках и периодически убивал их.

Информация о живодере появилась в паблике "Подслушано Кольчугино", где сообщается, что вся квартира душегуба увешана ножами, а "жертвоприношение" производилось на цепи, висящей в проходе.

Местные жители называют душегуба "дурачком". "Что собак у него много, все знали, они каждый день гавкали, но не скулили же, никто не знал, что там происходит, с виду то он безобидный", — написали в одном из комментариев.

По одной из версий, живодер убивал собак в ходе неких ритуалов. Волонтеры обещают, что вскоре мужчину ждет психиатрическая экспертиза и суд.