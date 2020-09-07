Футболисты "МанСити" Марез и Ляпорт заразились коронавирусом

Пресс-служба английского футбольного клуба "Манчестер Сити" объявила о том, что у игроков основной команды Рияда Мареза и Эмерика Ляпорта положительный результат теста на COVID-19.

Оба спортсмена находятся на самоизоляции. Сообщается, что ни у одного из футболистов нет типичных для этой инфекции симптомов.

"Все в клубе желают Рияду и Эмерику скорейшего выздоровления и возвращения к тренировкам перед стартом нового сезона", – говорится на официальном сайте горожан.

Марез стал игроком "Сити" летом 2018 года, перейдя из "Лестера". В составе "горожан" он принял участие в 94 играх во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач.

На счету Ляпорта 84 матча, шесть голов и три передач за команду из Манчестера, в которую он перешел из "Атлетика" зимой 2018 года за 65 миллионов евро.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 27 миллионов человек, из которых 893 тысячи скончались.