Неймар, переболевший коронавирусом, приступил к тренировкам

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар сообщил, что приступил к тренировкам. На прошлой неделе бразилец и его одноклубники сдали положительные тесты на коронавирус.

"Я вернулся к тренировкам, – написал Неймар в Twitter. – Очень счастлив".

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON ���� #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

Также в стане парижан COVID-19 обнаружили у Анхеля Ди Марии, Мауро Икарди, Маркиньоса, Килиана Мбаппе, Кейлора Наваса и экс-полузащитника "Зенита" Леандро Паредесa.

Стоит отметить, действующий чемпион Франции из-за отсутствия ряда игроков основной команды начал сезон с поражения от новичка Лиги 1.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 28 миллионов человек, из которых 915 тысяч скончались.