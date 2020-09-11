Чемпион Франции "ПСЖ" начал сезон с поражения от новичка лиги

В матче второго тура чемпионата Франции столичный "Пари Сен-Жермен" на выезде уступил команде "Ланс" с минимальным счетом – 0:1. У победителей единственный мяч на 57-й минуте забил Иньятиус Ганаго.

Для парижан этот матч стал первым в новом сезоне Лиги 1. В первом туре "ПСЖ" должен был сыграть дома с "Метцем", однако эту встречу перенесли на 16 сентября.

Стоит отметить, что у гостей матч из-за заражения коронавирусом COVID-19 пропустили Неймар, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди, Маркиньос, Килиан Мбаппе, Кейлор Навас и экс-полузащитник "Зенита" Леандро Паредес.

Таким образом, дебютант элитного дивизиона Франции "Ланс" набрал первые очки в сезоне и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, а "ПСЖ" расположился на 17-й строчке.

В следующем туре Лиги 1 подопечные Томаса Тухеля 13 сентября примут "Марсель", а "кроваво-золотые" в тот же день на выезде сыграют с "Лорьяном"

Напомним, сезон-2019/2020 чемпионата Франции был завершен досрочно за десять туров до финиша из-за пандемии коронавируса. Победителем турнира был признан "Пари Сен-Жермен".