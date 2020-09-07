Фатальную катастрофу воздушного шара в Венгрии сняли на видео

Очевидцы запечатлели на видео последние минуты полета воздушного шара, потерпевшего крушение в минувшую субботу, 5 сентября, в Венгрии.

Как сообщают местные СМИ, шар вспыхнул во время взлета. Три человека сумели экстренно покинуть загоревшуюся корзину – мужчина и две женщины выжили, хотя и получили серьезные травмы, их госпитализировали с ожогами 20 – 25 % поверхности тела.

Четвертый человек, находившийся на борту, не смог выпрыгнуть и взлетел вместе с шаром. Через какое-то время огонь разрушил конструкции шара, и он рухнул на землю. Тело погибшего обнаружили неподалеку от упавшей корзины.