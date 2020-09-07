Личинки в начинке. Челябинка нашла в конфетах живых червей

Для жительницы Южного Урала обычная покупка конфет обернулась неприятным сюрпризом. Внутри женщина нашла живых червей. ЧП произошло в Магнитогорске. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Женщина была шокирована увиденным в конфетах, приобретенных в местном супермаркете. Свою находку женщина решила снять на видео. Эти кадры – кошмар для любого любителя сладостей: большой белый червь выползает из шоколадной начинки наружу. Ситуация стала темой для бурного обсуждения в соцсети. Были и шутливые комментарии.

- Конфетки мясные.

- Любопытно, из чего сами конфеты? Неужели червяки настолько любят шоколад.

- После такого точно не будет тянуть на сладенькое.

Отметим, что специалисты в таких ситуациях рекомендуют обращаться в Роспотребнадзор. Также уточняется, что руководство супермаркета уже связалось с покупательницей, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Представители магазина принесли свои извинения.