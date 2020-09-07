Погибли трое: пьяный житель Архангельска спалил дом с людьми

В Архангельске завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному после смерти трех человек, задохнувшихся угарным газом во время пожара, устроенного пьяным 22-летним местным жителем.

По версии следствия, 24 августа прошлого года, молодой человек, распивая спиртное в частном доме, в какой-то момент облил бензином помещение и поджег его.

Хозяин дома и двое его гостей задохнулись и скончались на месте. Одному человеку удалось спастись — мужчина выбил окно и выпрыгнул из него.

Прибывшие пожарные потушили огонь, однако трех жертв избежать не удалось.

Подозреваемого вскоре задержали и поместили под стражу. Во время допроса молодой человек частично признал свою вину, но объяснить свой поступок не сумел. "Они что-то говорили мне, я уже не слышал", — рассказывал он во время проведения следственных мероприятий.

Уголовное дело по статьям 105 (убийство трех лиц и покушение на убийство четырех лиц, совершенные общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества) с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд.