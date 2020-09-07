"Ротор" усилился бразильским нападающим

Бразильский нападающий батумского "Динамо" Джовино Фламарион Жуниор на правах аренды стал игроком волгоградского "Ротора". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Фламарион – воспитанник "Палмейраса", из которого летом 2016 года перешел в черногорский "Ловчен", а уже через полгода перебрался в "Динамо".

В составе команды из Батуми Джовино принял участие в 60 играх во всех турнирах, забил 21 мяча и отдал пять результативных передач. В прошлом году 24-летний форвард был признан лучшим игроком чемпионата Грузии.