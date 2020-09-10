"Вулверхэмптон" усилился уже девятым португальским футболистом

Полузащитник "Порту" Витор Феррейра на правах аренды перешел в английский футбольный клуб "Вулверхэмптон Уондерерс". Соглашение с правом выкупа рассчитано на один сезон.

Финансовые подробности сделки не разглашается. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость 20-летнего хавбека в пять миллионов евро.

Витор – воспитанник "Порту", в составе основной команды которого принял участие в 12 играх во всех турнирах. Также на его счету более 30 матчей за молодежные и юниорские сборные Португалии, при этом за основную сборную он еще не играл.

Welcome to Wolves, Vitinha.



✍️���� — Wolves (@Wolves) September 9, 2020

На прошлой неделе "Вулверхэмптон" объявил о трансфере 18-летнего форварда "Порту" Фабиу Силвы. Команда из Западного Мидленда заплатила за этот переход рекордные для клуба 40 миллионов евро.

Главный тренер "волков" – португалец Нуну Эшпириту Санту. Теперь под его руководством будут играть сразу девять его соотечественников – вышеупомянутые Феррейра и Силва, а также Руй Патрисиу, Рубен Невеш, Педру Нету, Рубен Винагре, Жоау Моутинью, Даниэл Поденсе и Диогу Жота.