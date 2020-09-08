Хамес Родригес сменил "Реал" на "Эвертон"

Футболист сборной Колумбии и мадридского "Реал" Хамес Родригес сменил клубную прописку. 29-летний полузащитник ушел из "Королевского клуба" и стал игроком английского "Эвертона". Стороны уже подписали контракт.

Соглашение футболиста и ливерпульцев рассчитано на два года и имеет опцию продления еще на один сезон, сообщает официальный сайт "Эвертона". Официально сумма перехода колумбийца не сообщается, однако по информации СМИ, Хамес обошелся "ирискам" в 22 миллиона фунтов стерлингов.

Как признался сам Родригес, ключевым фактором его перехода в "Эвертон" стал главный тренер Карло Анчелотти, с которым он ранее уже работал в том же "Реале". "Я уверен, что с Анчелотти и его ассистентами мы способны добиться больших результатов. Одна из главных причин моего перехода – именно присутствие Анчелотти. У меня были славные времена при работе с ним в двух разных клубах", – признался Хамес в интервью клубной пресс-службе ливерпульцев.

Напомним, что Хамес выступал за "Реал" с 2014 года. Два сезона колумбийский хавбек провел в аренде в мюнхенской "Баварии". В минувшем сезоне он сыграл 14 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.