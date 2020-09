Полузащитник "Наполи" Аллан стал игроком "Эвертона"

Полузащитник итальянского "Наполи" Аллан продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 29-летний бразилец подписал контракт с ливерпульским "Эвертоном", рассчитанный на три года – до 2023-го.

Подробности сделки не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, неаполитанцы выручили на продаже футболиста не мене 25 миллионов евро.

✍️ | Morning, Blues! ����



We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan