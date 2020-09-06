06 сентября 2020 15:05

Полузащитник "Наполи" Аллан стал игроком "Эвертона"

Аллан

Аллан
Everton

Полузащитник итальянского "Наполи" Аллан продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 29-летний бразилец подписал контракт с ливерпульским "Эвертоном", рассчитанный на три года – до 2023-го.

Подробности сделки не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, неаполитанцы выручили на продаже футболиста не мене 25 миллионов евро.

Аллан стал игроком "Наполи" летом 2015 года, перейдя из "Удинезе" за 11,5 миллиона евро. В составе "партенопейцев" бразилец принял участие в 212 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач. Также на его счету восемь матчей за сборную Бразилии.

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