"Вулверхэмптон" заплатил 40 млн евро за 18-летнего нападающего "Порту"

Нападающий "Порту" Фабиу Силва продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 18-летний португалец подписал с командой "Вулверхэмптон" контракт, рассчитанный на пять лет – до июня 2025 года.

Подробности сделки не разглашаются. Как сообщает пресс-служба "волков", за переход футболиста пришлось заплатить рекордную для клуба сумму. По информации авторитетного портала transfermarkt.de, "драконы" выручили на продаже форварда не менее 40 млн евро.

Силва – воспитанник "Порту", в составе основной команды которого принял участие в 21-й игре во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Также на его счету свыше 30 матчей за молодежные и юниорские сборные Португалии, при этом за основную сборную он еще не играл.