"Севилья" заплатила 10 млн евро за футболиста "Спортинга" Акунью

Полузащитник португальского "Спортинга" Маркос Акунья продолжит карьеру в испанской Ла Лиге. 28-летний аргентинец подписал с "Севильей" контракт, рассчитанный на четыре года – до лета 2024-го.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "львы" выручили на продаже футболиста порядка десяти миллионов евро.

Акунья – воспитанник клуба "Феррокарриль Оэсте", также играл за аргентинский "Расинг", из которого перешел в "Спортинг" летом 2017 года за 9,5 миллиона евро.

В составе португальской команды Маркос принял участие в 135 играх во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 25 результативных передач. Также на его счету 27 игр за сборную Аргентины.