Нуну Эшпириту Санту подписал новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер английского футбольного клуба "Вулверхэмптон Уондерерс" Нуну Эшпириту Санту подписал новый контракт с "волками", рассчитанный на три года – до лета 2023-го.

Португальский специалист возглавил клуб из Западного Мидленда в мае 2017 года. Под его руководством команда во всех турнирах сыграла 157 матчей – 82 победы, 38 поражений и 37 ничьих.

"Португалец оказал сенсационное влияние на команду, – сообщает пресс-служба "Вулверхэмптона". – Между Нуно, его персоналом, игроками и болельщиками образовалась мгновенная связь".

Nuno Espirito Santo has committed his long-term future to Wolves by signing a new three-year-deal.



����✍️ — Wolves (@Wolves) September 13, 2020

В прошлом сезоне подопечные Санту с 59 очками заняли седьмое место в английской премьер-лиге, а также дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где уступили "Севильи".

Напомним, в начале сентября "волки" заплатили 40 миллионов евро за переход 18-летнего форварда "Порту" Фабиу Силвы, позже "Вулверхэмптон" у того же "Порту" арендовал 20-летнего хавбека Витора Феррейру.

Таким образом, теперь под руководством Санту будут играть сразу девять его соотечественников – вышеупомянутые Феррейра и Силва, а также Руй Патрисиу, Рубен Невеш, Педру Нету, Рубен Винагре, Жоау Моутинью, Даниэл Поденсе и Диогу Жота.