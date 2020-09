Нуну Эшпириту Санту подписал новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер английского футбольного клуба "Вулверхэмптон Уондерерс" Нуну Эшпириту Санту подписал новый контракт с "волками", рассчитанный на три года – до лета 2023-го.

Португальский специалист возглавил клуб из Западного Мидленда в мае 2017 года. Под его руководством команда во всех турнирах сыграла 157 матчей – 82 победы, 38 поражений и 37 ничьих.

"Португалец оказал сенсационное влияние на команду, – сообщает пресс-служба "Вулверхэмптона". – Между Нуно, его персоналом, игроками и болельщиками образовалась мгновенная связь".

Nuno Espirito Santo has committed his long-term future to Wolves by signing a new three-year-deal.



