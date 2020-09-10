"Астон Вилла" купила форварда "Брентфорда" за рекордную для клуба сумму

Форвард клуба чемпионшипа "Брентфорд" Олли Уоткинс продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 24-летний нападающий подписал с "Астон Виллой" контракт, рассчитанный на пять лет – до 2025 года.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. По информации авторитетного портала transfermarkt.de, "львы" заплатили за переход футболиста 30,8 миллиона евро, что является рекордом для клуба из графства Уэст-Мидлендс.

Уоткинс – воспитанник "Эксетер Сити", из которого перешел в "Брентфорд" летом 2017 года за два миллиона евро. В составе "пчел" нападающий принял участие в 143 играх во всех турнирах, забил 49 мячей и отдал 17 результативных передач.