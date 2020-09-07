Мужчина застрелил двух родственниц во время передела наследства в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове мужчина убил родственницу и ее дочь в ходе спора о наследстве, сообщили в региональном управлении МВД. Сам злоумышленник покончил с собой.

Семейная драма разыгралась 5 сентября в частном доме. Его хозяйка и ее дочь не сошлись во мнениях с мужчиной относительно будущего владельца участка, но последний стоял на своем. В доказательство серьезности своих притязаний на имущество он схватился за охотничье ружье, причем не просто им пригрозил, а дважды выстрелил в собеседниц.

Женщины от полученных ранений скончались на месте. Их убийца прожил немногим дольше, тут же сведя счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Стоимость участка и дома, из-за которых и возник спор, не называется.