Баскаков покинул пост главного тренера "Томи", в которой проработал 16 лет

В понедельник, 7 сентября, пресс-служба футбольного клуба "Томь" сообщила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с главным тренером команды Василем Баскаковым.

"Клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для ФК "Томь" и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Об этом все помнят, а бронзовые медали ФНЛ были совсем недавно", – говорится на официальном сайте томского клуба.

Баскаков – уроженец Томской области, в качестве тренера начал работать в "Томи" в 2004 году. С 2013-го по 2014-й года, а также с 2018 был главным тренером команды. Сейчас исполнять обязанности будет известный томский футболист Виктор Себелев.

"Томь" после семи игр первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает 21-е место в турнирной таблице, имея в активе два очка. В следующем туре сибиряки в среду, 9 сентября, примут "Текстильщик".