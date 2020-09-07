На Алтае туристка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти

В минувший четверг, 3 сентября, на Алтае погибла туристка Татьяна, приехавшая на отдых в село Элекмонар Чемальского района.

Женщина хорошо плавала и решила искупаться в Катуни, но переоценила свои и силы и не справилась с бурным течением.

Как выяснилось, незадолго до смерти, 43-летняя жительница Новосибирска записала и опубликовала видео, в котором рассказала о своем намерении поплавать в реке.

"Вот здесь зайду и спокойненько поплыву. Потом меня прибьет вон к тем камням через пару дней", – пошутила она, даже не подозревая, что ее слова окажутся пророческими, за исключением того, что тело пострадавшей так и не будет найдено.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, туристка попросила 16-летнюю дочь своих знакомых снять заплыв на видео, и пошла в воду. Ее тут же подхватило течение, которое вынесло женщину на стремнину.

Девушка, ставшая очевидцем трагедии, тут же бросилась за помощью на ближайшую турбазу, но спасти отдыхающую не удалось, организованные впоследствии поисковые работы также не дали результата.

В МЧС отметили, что "жители Алтая в Катуни не купаются" и предостерегли туристов от необдуманных поступков, подчеркнув, что Катунь – горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном.