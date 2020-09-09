На Сахалине девушка погибла во время селфи на фоне волн

Юная жительница Сахалина погибла при попытке сделать селфи на фоне штормящего моря – ее унесло волной с пирса. Очевидцы и сотрудники МЧС, рискуя жизнями, достали 16-летнюю девушку из воды, но спасти ей жизнь не удалось.

Трагедия разыгралась вечером 9 сентября у Приморского бульвара в Холмске. Студентка техникума из села Чехов подошла слишком близко к воде и повернулась спиной, чтобы запечатлеть себя на фоне бурлящих волн, но тут одна из них дотянулась до девочки и утащила ее.

"Ребята бросились спасать её, но волны не давали даже зайти в море, мой знакомый, которого попросили помочь, даже не смог залезть в море, так как волны сшибали с ног! И мальчишкам огромное спасибо, они не побоялись волн и что-то пытались сделать", – рассказал очевидец.

Сотрудники МЧС в итоге вытащили потерявшую сознание пострадавшую и быстро передали ее медикам, но тем спасти ее не удалось.