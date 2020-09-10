В море на Сардинии при странных обстоятельствах погибла модель из России

Правоохранители Сардинии выясняют обстоятельства гибели 33-летней Галины Федоровой – фотомодели из Уфы, которая в последнее время жила и работала в Париже и приехала в Италию на отдых со своим молодым человеком.

Как написала в "Инстаграме" ее мать Татьяна, они с другом вышли в море на лодке, которая перевернулась из-за большой волны. Спасти девушку не удалось.

Мать Галины в своей публикации в соцсети рассказала о том, что воспитывала одна двоих детей, денег постоянно не было, но ее талантливая дочь была очень целеустремленной и пыталась вырваться из нищеты.

Однако местные СМИ сообщают другую версию происшествия: якобы лодка налетела на камни. Галина погибла, а ее молодой человек выжил.

Поэтому, как сообщили журналистам в полиции, он останется на острове до выяснения всех обстоятельств: не исключено, что Галина могла стать жертвой преступления, а не несчастного случая.

Британский фотограф Ев Тарановса, который был с Галиной, со своей стороны, рассказал, что они купались, когда надувную лодку сорвало с якоря.

Молодые люди пытались доплыть до берега, и в какой-то момент Ев потерял девушку из вида. Позже ее уже мертвой нашли спасатели.

При этом в лодке обнаружили дрон, кадры с которого проверяют правоохранители. У них есть подозрение, что целью выхода пары в море была съемка расположенного в этом районе полигона НАТО.