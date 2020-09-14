В Италии загадочную гибель модели из Уфы признали несчастным случаем

Итальянская полиция завершила расследование загадочной гибели уфимской модели Галины Федоровой. Как напоминает ГТРК "Башкортостан" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", тело девушки, отправившейся на фотосессию с неизвестным фотографом, было найдено в море у берегов Сардинии. Детали этой морской прогулки выяснили башкирские журналисты.

Как стало известно, последний раз модель видели у причала маленького итальянского городка Изола-Росса. Именно отсюда отправились в плавание на арендованной лодке 33-летняя уроженка Уфы и ее друг. Причалив у скалистого берега, молодые люди решили искупаться. Неожиданно сильная волна отбросила лодку на риф. Галина, не справившись с течением, утонула. Такова версия итальянской полиции.

Как было дело на самом деле, никто уже не скажет. Все подробности известны только из уст спутника Галины. Его поведение во время поисков тела вызывает удивление. Он безучастно смотрит, как береговая охрана увозит тело девушки. Тем временем, в СМИ его называют по-разному: где-то Евом Тарановсом из Британии, в другом источнике – Евгением Тарановым из России. Ни одного упоминания в Интернете о фотографах с этими именами нет.

Представители модельного бизнеса говорят о возможном криминальном следе в этой трагедии.

"На мой взгляд, это похоже на криминальную историю, в которой нужно разобраться, – считает фотограф Татьяна Ланцова. – Возможно, фотограф имел какой-то план. Странно, что он выбрал резиновую лодку. В таких условиях фотосессии обычно не проводят".

Известно, что Галина Федорова снималась для мужских журналов, была даже звездой "Плейбоя". Правда, в модельной студии в Уфе ее не помнят. Из родного города Галина сначала перебралась в Таиланд, работала в ночных клубах, даже победила в местном конкурсе красоты.

В соцсетях появилась также информация, что Галина Федорова якобы участвовала в фильмах для взрослых, ее псевдоним был Лейла Мазз.

В модельном бизнесе съемки в стиле ню всегда считаются очень специфичным жанром. По словам экспертов, не стоит соглашаться на работу с никому не известными мастерами.

"Человек с фотоаппаратом может оказаться кем угодно. Всегда есть риск повстречать преступника, даже маньяка. Важно, чтобы фотограф, приглашающий девушек на такую съемку, обязательно был из серьезного модельного агентства", – рассказала Миссис "Вселенная 2011" Мария Ерошенко.

В любом случае, расследование в Италии закончено. Никаких обвинений фотографу не предъявлено. По официальной версии, российская модель погибла в результате несчастного случая.