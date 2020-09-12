Таинственная гибель российской модели

Итальянские следователи выясняют обстоятельства загадочной смерти звезды мужских журналов Галины Федоровой. Фотомодель из Уфы в последнее время жила и работала в Париже, а в минувшие выходные отправилась вместе с возлюбленным на морскую прогулку к берегам Сардинии. Живой девушку больше не видели. Что могло произойти во время романтического путешествия, и почему в полиции не исключают, что Галина Федорова могла стать жертвой преступления?

Паника на причале в маленьком итальянском городке Изола-Росса. Территория оцеплена. В порту – десятки полицейских, криминалистов и спасателей. Как пишет местная пресса, именно здесь, в полутора километрах от берега, утонула известная российская модель Галина Федорова. Береговая охрана Италии подняла в воздух вертолет, и через час из воды извлекли тело девушки.

33-летняя Галина прилетела из Франции в Италию на несколько дней к другу-фотографу. Итальянские каникулы начинались красиво. Предположительно молодые люди арендовали лодку и отправились на фотосессию.

Причалили к скалистому берегу, решили искупаться. Внезапно мощная волна сорвала лодку с якоря и отбросила на риф. Галина якобы не смогла справиться с сильным течением, и вода унесла ее далеко от берега.

История жуткая и детективная. Подробности той роковой прогулки пока известны только со слов загадочного фотографа – он сумел выплыть. Вот предположительно этот молодой человек – сидит на причале, закутанный в белое полотенце. У мужчины разбито лицо, на голове ссадины.

Вероятный друг модели с равнодушием наблюдает за работой полицейских и спасателей. И даже когда гроб с телом Галины погружают в катафалк, он остается на месте, небрежно поворачивает голову и лишь взглядом провожает ее в последний путь. В модельном мире уже заговорили о криминальном следе.

"Мне кажется, это какая-то криминальная история, и нужно разбираться и выяснять, что же там было на самом деле, на этой лодке, – говорит фотограф Татьяна Ланцова. – Вполне возможно, что у фотографа был какой-то свой план, раз он ее звал на фотосессию на резиновую лодку. В таких локациях обычно не проводятся фотосессии".

Модель Галина Федорова была известна своими откровенными съемками для мужских журналов. Ее называли звездой "Плейбоя".

Девушка начинала карьеру в маленькой модельной студии в Уфе. Мы отправились туда, чтобы пообщаться с ее педагогами и друзьями. Но Галину Федорову там не вспомнили. Говорят, возможно, училась давно – ведь в модельный бизнес обычно идут с 15-17 лет.

- Кто?

- Галина Федорова.

- Я ее не знаю.

Галя из Уфы мечтала о мировом подиуме, но карьера поначалу не складывалась. Из России она переехала в Таиланд, танцевала в ночных клубах. Даже выиграла местный конкурс красоты. Свой потенциал раскрыла на так называемых воркшопах – это своеобразные мастер-классы, где начинающие фотографы набивают руку на таких же начинающих моделях.

Мы разыскали фотографа, который познакомился с Галиной как раз во время такого мероприятия. Он внимательно следит за новостями из Италии и выдвигает свою версию.

"Может быть, ей предлагали что-то, от чего она отказывалась. В фотоиндустрии есть разные направления, она снималась в ню. Надо "копать", – говорит Геннадий Соколов.

О загадочном фотографе, который пригласил модель в то роковое морское путешествие, известно немного. Одни газеты называют его Евом Тарановсом из Британии. Другие – Евгением Тарановым из России. Мы не нашли в Интернете ни единого упоминания о фотографах с такими именами. Английский таблоид публикует единственный снимок загадочного фотографа, предположительно сделанный за пару часов до трагедии.

Эксперты модельного бизнеса признаются: съемки в стиле ню – весьма специфичный жанр, поэтому соглашаться на фотосессии с малоизвестными мастерами не стоит. Это своего рода рулетка – неизвестно, кем в реальности окажется человек с фотоаппаратом.

"Они могут представляться кем угодно, но быть не фотографами. Это может быть совершенно преступный человек, тот же самый маньяк, который заманил девушку обманным путем на лодку. Я думаю, что самое важное – чтобы девушки понимали, что если они снимаются в таком, скажем так, опасном жанре как ню, то всегда должно быть понимание, что фотограф должен быть только от модельного агентства. Иначе, к сожалению, могут быть плохие последствия", – говорит "Миссис Вселенная 2011" Мария Ерошенко.

Пользователи в соцсетях пишут, что Галина Федорова была известна не только своими откровенными фотоснимками для мужских журналов. Девушка якобы снималась в фильмах для взрослых под псевдонимом Лейла Мазз. Теперь в обстоятельствах жизни и смерти российской модели разбирается итальянская полиция.

В правоохранительных органах не исключают, что Галина Федорова могла стать жертвой преступления. Известно, что на лодке стражи порядка обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя и квадрокоптер. Сейчас весь отснятый материал тщательно изучают в полиции.

Таинственный фотограф, по сообщениям местных СМИ, практически не пострадал. Его уже допросили в полиции. До окончания расследования молодой человек останется на острове. Ему грозит обвинение в непредумышленном убийстве.