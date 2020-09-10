Театральный вуайеризм: в женской уборной Мариинки нашли скрытую камеру

Формат вуайеризма весьма распространен, допустим в Японии. Там очень много экстраординарных различных фетишей. Теперь распространен и в России. Охранник петербургского театра выбросил скрытую камеру в канал. А установлена она была в женском туалете. И туда добрались.

Медленно вышел на набережную, спокойно подошел к ограждению и наклонился над водой. Видео – из Петербурга, на котором запечатлен момент уничтожения улики. Лишь при сильном приближении можно разглядеть, что мужчина на самом деле что-то выбросил в Крюков канал.

На дне которого теперь лежит то, что могло бы стать вещественным доказательством в довольно странном деле. Ведь на этих кадрах – не кто иной, как охранник Мариинского театра. А в воду он бросил скрытую камеру, которую одна из посетительниц нашла в женском туалете.

Техника для слежения была спрятана в нише для бумаги. Да еще и к тому же – в кабине для инвалидов. Когда зрительница обнаружила устройство "оно было обмотано черным скотчем и пищало в руках". Женщина отнесла камеру на пункт охраны. Ну, а ее сотрудник поспешил решить проблему самым радикальным образом.

Позже ему пришлось давать показания в полиции, где мужчина признался, что просто испугался нештатной ситуации. Так что теперь не понятно – удастся ли установить – кто и когда спрятал камеру в дамской комнате. Но зато наверняка можно сказать – зачем.

История, с миниатюрной камерой, спрятанной в женском туалете Мариинки – отнюдь не уникальна. Не так давно, в сети популярных кофеен, в кабинках женского туалета были обнаружены сразу 8 мини-камер. Позже отснятое туалетное видео появилось на популярном американском порно-хостинге, цена за 5 минутный ролик достигала 8 долларов США. И в покупателях, судя по количеству скаченного контента, дефицита не было.

"Как говорится, спрос рождает предложения. Благодаря новшествам техническим это стало более доступным. Формат вуайеризма подобный весьма распространен, допустим, в Японии. Там очень много экстраординарных различных фетишей. Порноиндустрия – это такой объект, который предлагает что-то новое. Потому что люди насыщаются, хотят чего-то более запретного", – считает Керим Костоев, секс-блогер.

Потребители такого контента — вуайеристы — те, кто испытывает сексуальное возбуждение от подглядывания за другими людьми. Причем разделяются они на несколько категорий: для кого-то из них, важен интимный момент, а для кого этот момент вторичен.

"У человека есть склонности контроля, именно садистского контроля, потому что наблюдение за людьми в момент естественных нужд когда обнажаются их половые органы- это момент контроля, когда человек наблюдающий за ними чувствует себя сильнее, что он контролирует, он охотник а они жертвы. Если проявления вуайеризма уже во взрослом возрасте не остановить, к сожалению, это может развиться в криминальную плоскость, когда у человека проявится склонность к насилию, изнасилованиям или скажем к педофилии", – уверен Андрей Зберовский, психолог.

С потребителем все понятно. У них есть закрытые специализированные группы на различных сайтах, где они обмениваются мнениями по контенту, прямо там они оставляют заказы со своими пожеланиями, которые не остаются без внимания. Исполнитель, в погоне за деньгами, готов на все. Камеры устанавливаются в общественных душевых, в фитнес-центрах, в примерочных, в кабинках для переодевания на пляжах, их устанавливают даже в гостиницах. Зачем вкладывать деньги в съемки порно, решили они, ведь есть вариант более дешевый и безопасный.

Им не страшно потерять при обнаружении жертвой, камеру, в случае если он ее случайно увидит – купит новую, цена на такие от 7 до 40 долларов, но при этом сам себя риску производитель запрещенного контента не подвергает абсолютно. Современные технологии, в данном случае таким дельцам только, увы – в помощь. Поэтому производители контента создают целые студии в номерах гостиниц, о которых знать не знает даже администрация отеля.

"Мы абсолютно не застрахованы от подобных вещей, потому что вот уже в готовом виде продаются камеры, встроенные в часы, в лампы, в фальшивые датчики пожарной сигнализации. В принципе, за скромную сумму, в пределах 30 тысяч, можно оборудовать комнату жилую, так что съемка будет вестись сразу с 5–6 точек", – поясняет Сергей Вильянов, блогер, эксперт в цифровой технике и сервисах.

Помимо того, что контент распространяется в закрытых группах вуайеристов, часто, как я говорил он попадает и на порносайты, как правило – американские. И в случае, если кто-то случайно обнаружил себя вот в таком вот "кино", обращение к администрации сайта может ни к чему не привести, а судебная тяжба может затянуться на годы. То есть, в данном случае мы абсолютно беззащитны.

"Потому что это другая плоскость, вы можете подать, как и в России, исковые требования, написать заявления в полицию, но здесь все усложнится международным законодательством, международными актами, по работе с той или иной европейской страной, американской страной, либо Латинская Америка, то есть, тут надо смотреть международное законодательство", – поясняил Александр Амелин, юрист.

В общем, проблема есть, и проблема в России становится все более серьезной, говорят специалисты. И, как ни печально, пока нет никаких идей, как с ней бороться.