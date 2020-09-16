Вайнштейн с Мосфильма: начинающие актрисы обвинили в домогательствах режиссера Белькова

Сразу несколько актрис обвинили некоего режиссера Белькова в харрасменте. Опыт Харви Вайштейна ничему не научил?

"Проведём на основе этого поста внутреннюю проверку". Так в студии "Мосфильм" прокомментировали резонансную публикацию в Фейсбуке Марии Русановой. Российской актрисы, которая поделилась с подписчиками крайне неприятной – и очень грязной историей.

Пишет, получила от некого Родиона Белькова – якобы режиссёра ВГИК – предложение поучаствовать в кастинге для его дипломной картины. Но когда пришла в арендованное этим самым Бельковым помещение на вышеупомянутом Мосфильме, то "сразу поняла: всё это не то, свет не выставлен, старая камера, это не пробы".

После чего – столкнулась с, мягко говоря, некорректным поведением так называемого кинодеятеля. Он, мол, активно настаивал, чтобы Русанова разделась. А когда категорически отказалась – заблокировал дверь. И даже попытался ударить жертву, хотя ей всё-таки удалось убежать.

Ну а дальше – цепная реакция. Комментарии других актрис. Фактически русская версия "MeToo", только вместо знаменитого продюсера Вайнштейна здесь – совсем не знаменитость. Дескать, Бельков – годами заманивал девушек на псевдо-кастинги. И всякий раз упорно склонял к полному обнажению.

Кинопробы это – неотъемлемая часть работы актера. Иногда, чтобы попасть в картину, найти, как говорят актеры, своего режиссера и фильм, приходится месяцами, а то и годами проходить кастинги, пробы, предварительные съемки. Это – обычная работа, говорит Мария Русанова. Но таких проб, в ее жизни еще не было.

"Я быстро все это прекратила. Я прекратила, когда он сказал что будем с обнажением делать. Я говорю – нет. Мы дальше с ним как-то поборолись, в плане он стал закрывать дверь на стол. Дальше у него пошла агрессия, дальше попытка замахнуться. Пытался меня запирать, мол, ты сделаешь все равно, что я тебе говорю, или я тебя сейчас включу в черный список, и тебя никогда больше не пустят на Мосфильм", – вспоминает Мария Русанова.

Марии удалось вырваться, она даже сообщила в службу безопасности Мосфильма о произошедшем. Правда, сам режиссер обвинения категорически отрицает. Мол, и стол был условным знаком для съёмочной группы, чтобы никто посторонний не входил. И Русанова – на самом деле вела себя неадекватно, хотя никто ей ничем не угрожал.

Она пишет, что ее не выпускали из помещения; мы ее, напротив, не могли выпроводить. Мы ее просили покинуть павильон, так как она начала вести себя неадекватно, оскорблять сотрудников кинокомпании, хватать личные чужие вещи, документы по безопасности, пропуска на "Мосфильм". Кто за это штраф будет платить 50 тысяч, если что-то пропадет?

Но давайте разбираться с персоной режиссера более подробно. Согласно странице в Википедии, которую, по словам экспертов, создал, скорее всего, Бельков сам, он окончил Саратовский Госуниверситет, потом поступил на театральный факультет Саратовской консерватории по специальности актер драматического театра, а в 2014 году поступил на режфак ВГИКА. В общежитии института, по словам очевидцев, будущий режиссер и начал проводить свои сомнительные кинопробы.

"Рассказы всегда начинались с того, что вот я к нему пришла, как бы на пробы, а он в итоге он начал до меня домогаться, закрывал двери на ключ, и такой говорил: вот ты не переживай, это все по сценарию, это все ради роли, я не собираюсь с тобою сексом заниматься", – рассказывает Иван Афанасьев, актер.

По словам тех, кто учился в то время в институте, иногда, когда девушки жаловались однокурсникам, будущий режиссер был бит, этим, мол, дело и заканчивалось.

Творчество у режиссера, скажем так, своеобразное. Вот, например, собирал деньги на некий документальный фильм про своего прадеда, как говорят эксперты, к кино это творение, конечно, имеет мало какое отношение.

Кстати, в рабочей версии этого, то ли фильма, то ли чтецкой зарисовки принимали участие и достаточно известные актеры. Они кстати, тоже призывали зрителя, помочь молодому таланту, отправив деньги на съемки. Но не об этом речь. Любимый жанр режиссера, по всей видимости, именно эротика. На протяжении многих лет он продолжал искать свою музу. Искал не только в студиях Мосфильма и комнатах общежития ВГИКа. Что бы найти ее ту самую, ему пришлось даже записаться на балетные курсы.

"Я занималась в балетной студии. Мы с девочками нашли педагога, снимали зал, и мы с ними занимались. Он в какой-то момент пришел. И мы вообще не поняли, откуда, у нас была достаточно закрытая группа. Он пришел и очень странно себя вел. Он пялился на всех. Он не делал упражнения, он просто слюнями тек. Вы ж понимаете, что балет – это история в обтягивающих купальниках", – вспоминает балерина Александра.

Александра попросила не показывать ее лицо, потому что боится преследования от нездорового, как ей кажется, человека. По словам девушки, Бельков настойчиво звал ее на кинопробы, предлагал роль в фильме, где она должна играть обязательно обнаженной. Но девушка, все же отказалась от столь "щедрого" предложения. Но некоторые молоденькие актрисы все же приходили и раздевались до пояса, но режиссеру было этого мало.

"В какой-то момент, он говорит: вы должны раздеться! Я говорю, зачем я на пробах должна раздеваться полностью, на камеру, я не знаю, куда это пойдет. Я и вас то толком не знаю. Нет, вы должны, но если вы не хотите, у нас с вами ничего не получится, вы плохая актриса, до свидания. После этого я стою полуголая, он смотрит в одну точку и начинает очень напряженно дышать. Пока я собиралась, это, наверное, самые страшные две минуты были в моей жизни", – вспоминает Ева Ройтман, актриса.

Сегодня весь день мы пытались дозвониться до Родиона, но – бесполезно. Между тем девушки, которым не посчастливилось познакомиться с этим странным режиссером, кинули клич в интернете, в надежде найти тех, кто так же, как и они, столкнулись с Бельковым на "пробах".