В туалете Мариинки нашли скрытую камеру, но охранник выбросил ее в канал

Посетительница Мариинского театра в Санкт-Петербурге обнаружила в туалете скрытую видеокамеру. Она сообщила о своей находке охраннику. Сотрудник ЧОПа вместо того, чтобы принять меры, схватил камеру и убежал.

Как передает ТАСС, женщина обнаружила камеру в нише для туалетной бумаги в уборной Новой сцены. Она показала свою находку охраннику. Тот схватил прибор и выбежал из здания. Как оказалось, камеру он впоследствии выбросил в Крюков канал.

В пресс-службе театра сообщили, что охраной объектов Мариинки занимается ЧОП "ФОРТ-С". Там отметили, что один из охранников уже отстранен от работы.

Проверку по данному факту начало ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, а также указанное частное охранное предприятие.

Как ранее сообщало издание Piter.tv, камеру обнаружила женщина-инвалид, передвигавшаяся в коляске. С высоты человеческого роста заметить прибор было невозможно.