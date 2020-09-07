Правительство уточнило правила охраны водных ресурсов

Кабинет министров уточнил правила охраны водных объектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, это делается для того, чтобы все, кто использует водные объекты, четко знали, что обязаны отвечать за их состояние, предпринимать меры по предотвращению загрязнения, а при необходимости – и по расчистке водоемов. Ответственность будут нести федеральные министерства и ведомства, регионы и органы местного самоуправления, а также те, кто использует водные объекты, передает ТАСС.

"Рассчитываем, что обновленные правила помогут сберечь наши водные ресурсы", – подчеркнул Мишустин.

Забота о состоянии водных ресурсов является одним из направлений нацпроекта "Экология". Правила их охраны были утверждены в 2016 году.