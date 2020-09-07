Российские "Триумфы" отбили нападение условного противника на Крым

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" приняли участие в масштабной тренировке в Крыму. Расчеты ЗРК должны были свернуть боевые машины, переехать на другую позицию, подготовиться к стрельбе, обнаружить летательные аппараты условного противника и уничтожить их, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Черноморский флот РФ.

Военные уточнили, что прикрытием самих С-400 занимались зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Они защищали позиции "Триумфов" от ракетного удара условного противника.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что авиация США учится наносить удары по территории РФ. Подобные тренировки проходят над Черным, Балтийским и Баренцевым морем. В частности, недавно у границ РФ были замечены стратегические бомбардировщики B-52H.

С-400 – зенитный ракетный комплекс большой дальности. Он способен обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 400 километров.