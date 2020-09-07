На 20% дешевле: когда снизятся цены на отдых в Сочи

На 20 процентов дешевле: в Ассоциации туроператоров рассказали, когда россиянам ожидать снижения цен на курорты Кубани. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, туристический сезон в Краснодарском крае может продлиться до 1 ноября. Это позволит наиболее пострадавшей из-за эпидемии коронавируса отрасли восстановиться после кризиса. Об этом сообщает ГТРК "Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"На сентябрь эксперты прогнозируют, что загрузка гостиниц и отелей составит порядка 90%, так как для россиян открылись один из самых популярных направлений для летнего отдыха – Абхазия и Турция. Однако к октябрю мы все же ожидаем традиционного сезонного снижения цен. Стоимость отдыха в Краснодарском крае обойдется туристам на 20 – 25% дешевле, чем в пик сезона", – заявил генеральный директор крупного туристического оператора Сергей Ромашкин.