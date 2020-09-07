Пенсионер взорвал дом, пытаясь убить муху

Французский пенсионер случайно взорвал часть своего частного дома при попытке убить муху.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала газета Sud Ouest.

Отмечается, что надоедливое насекомое вывело из себя 82-летнего жителя коммуны Паркуль-Шено в департаменте Дордонь.

Мужчина попытался убить непрошенную гостью электрической мухоловкой, но из-за неисправности газового баллона произошла утечка газа и искра от мухобойки спровоцировала взрыв. В итоге обвалился потолок, а сам пенсионер отделал легким ожогом руки.